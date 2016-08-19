JOHNNY DEPP 7 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYEREK BOŞANIYOR
Karayip Korsanları'nın (Pirates of the Caribbean) Kaptan Jack Sparrow'u Johnny Depp'in 30 yaşındaki eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiaları haftalarca dünya magazin gündemine oturdu.
Karayip Korsanları'nın (Pirates of the Caribbean) Kaptan Jack Sparrow'u Johnny Depp'in 30 yaşındaki eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiaları haftalarca dünya magazin gündemine oturdu. Amerikalı oyuncunun, eşini dövmesinden yastıkla boğmaya çalışmasına, Amber Heard'in uçak tuvaletine saklanmasından, Deep'in parmağını keserek kanıyla not bırakmasına kadar pek çok olay konuşuldu, tartışıldı. Sonunda Deep'in avukatı Laura Wasser ile Head'in avukatı Samantha Spector taraflar adına 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına vardı.
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