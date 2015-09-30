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john terry için fenerbahçe iddiası

JOHN TERRY İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

İngiliz basını, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen John Terry'nin kariyerini Türkiye ya da Çin'de sürdüreceğini iddia etti.

Tarih : 30 Eylül 2015, 15:14
Puan Ver : John Terry İçin Fenerbahçe İddiası(9/10)8


Londra ekibinde 1998 yılından bu yana forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz futbolcuya geçen yaz Çin'de yaptığı tur sırasında büyük ilgi gösterildiğini hatırlatan gazeteler, aralık ayında 35 yaşına girecek İngiliz futbolcunun çok sayıda Çin kulübünden teklif aldığını aktardı.

Deneyimli savunma oyuncusuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğinin belirtildiği haberlerde, Terry'nin tercihini yaz transfer döneminde Premier Lig'de forma giyen Robin van Persie ve Nani gibi iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertli takımdan yana kullanabileceği yorumu yapıldı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, bu sezon ligde dört maçta forma şansı verdiği Terry'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv ve Porto maçlarında yedek kulübesinde oturttu.

Chelsea'deki kariyeri boyunca 672 maça çıkan ve 62 kez rakip fileleri havalandıran Terry, 4 kez Premier Lig, 1'er kez Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 5 kez Federasyon Kupası, 3 kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.








Etiketler: John  Terry  İçin  Fenerbahçe  İddiası    haber

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