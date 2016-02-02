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john kerry'den yumruk selamı...

JOHN KERRY'DEN YUMRUK SELAMI...

Roma'daki dışişleri bakanlığı yerleşkesi Farnesina'da gerçekleştirilen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun temsil ettiği toplantıya, 23 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri katıldı.

Tarih : 02 Şubat 2016, 16:40
Puan Ver : John Kerry'den Yumruk Selamı...(6/10)6


Roma'daki dışişleri bakanlığı yerleşkesi Farnesina'da gerçekleştirilen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun temsil  ettiği toplantıya, 23 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri katıldı.



Ev sahibi İtalya'nın Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni açılış konuşmasında, “IŞİD'le mücadelede önemli bir ilerleme kaydettiklerini, IŞİD karşıtı koalisyonun, Irak'ta hakim oldukları toprakların yüzde 40'ından, Suriye'de ise yüzde 20'sinden cihatçı grupları çıkarmayı başardığını söyledi.   



Ancak halen bir tehdidin olduğunu ve bunun hafife alınamayacağını dile getiren Gentiloni, “IŞİD direniyor. Koordinasyonu ve sinerjiyi geliştirmeliyiz ve IŞİD'in mali yıkımına odaklanmalıyız” diye konuştu.








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