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john kerry: abd'yi suçlamak sorumsuzca

JOHN KERRY: ABD'Yİ SUÇLAMAK SORUMSUZCA

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, CNN televizyonuna Pazar günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile üç kere görüştüğünü ve darbenin arkasında Amerika'nın olduğu yolundaki suçlamaların sorumsuzca olduğunu söylediğini dile getirdi.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 14:24
Puan Ver : John Kerry: Abd'yi Suçlamak Sorumsuzca(7/10)4


Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan ‘State of the Union' programına konuşan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan istihbaratının darbe girişiminden haberi olmadığını söyledi; Çavuşoğlu ile yaptığı telefon konuşmalarında Amerika'ya bu tür bir suçlama yapmanın sorumsuzca olduğunu aktardığını belirtti.

Lüksemburg'dan konuşan Kerry, "Darbe ile ilgili detayları bilmiyoruz. Bence Türk hükümetinin

kendisi de kimin ne ölçüde bu olaya dahil olduğunu anlamaya çalışıyor” diye konuştu.



Kerry ayrıca, "Türkiye dışişleri bakanı ve savunma bakanı 3 gün içinde, 45 ülkeyi kapsayan ve IŞİD'e karşı mücadele stratejisi görüşeceğimiz büyük bir konferans için Washington'a gelecekler' dedi.



Kerry, darbe girişiminin IŞİD'le mücadeleyi etkileyip-etkilemediğiyle ilgili soruya da "Oradaki komutanlardan aldıkları bilgi dahilinde bazı küçük gecikmeler yaşandığını ancak büyük bir aksama olmadığını” söyledi.



"GÜLEN'İN İADESİ İÇİN RESMEN BAŞVURU OLMADI"



Kerry'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü ABD'den Fethulllah Gülen'i yakalayarak Türkiye'ye iade etmesi talebinde bulunduğu yolundaki açıklaması da soruldu.



Kerry, bu soruya, "Öncelikle bize iade talebiyle ilgili resmi bir başvuru gelmedi. Gerekli belgeleri de içeren resmi bir paket şeklinde doğrudan Adalet Bakanlığı'na gelmesi gerekiyor bu talebin ki ele alalım bunu. Dün bunu Türkiye dışişleri bakanına da açıkça söyledim. Amerika kimseyi barındırmıyor. Herhangi birşeyin olmasını engellemeye çalışmıyoruz,” şeklinde yanıt verdi.



 








Etiketler: John  Kerry  Abd  Yi  Suçlamak  Sorumsuzca    haber

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