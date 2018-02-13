Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için giden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri Malatya'dan geçerken vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.

Suriye'nin Afrin kentine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı için giden Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri Malatya'dan geçerken vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Terör örgütü PKK/PDY/YGP/DEAŞ unsurlarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere doğu illerinden yola çıkan PÖH ve JÖH timleri zırhlı araçlar, Malatya'da yoğun ilgiyle karşılandı. Zırhlı araçları ve komandoları gören Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki vatandaşlar, sokaklara döküldü. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve kahramanlık türküleri ile karşılanan askerler ise siren ve Türkiyem şarkısı ile gösterilen ilgiye karşılık verdi - MALATYA

Kaynak: haberinburada