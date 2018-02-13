JÖH VE PÖH'LER AFRİN YOLUNDA! HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için giden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri Malatya'dan geçerken vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.
Suriye'nin Afrin kentine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı için giden Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri Malatya'dan geçerken vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.
VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Terör örgütü PKK/PDY/YGP/DEAŞ unsurlarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere doğu illerinden yola çıkan PÖH ve JÖH timleri zırhlı araçlar, Malatya'da yoğun ilgiyle karşılandı. Zırhlı araçları ve komandoları gören Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki vatandaşlar, sokaklara döküldü. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve kahramanlık türküleri ile karşılanan askerler ise siren ve Türkiyem şarkısı ile gösterilen ilgiye karşılık verdi - MALATYA
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'dan Abd'ye Suriye Çıkışı: Devlet Benzeri Yapı Kurmak İstiyorlar
- Terör Desteği Pahalıya Patladı! Hdp'li Vekilin Cezası Belli Oldu
- Şehit Annesi Herkesin İçinde 2,5 Lira İçin Azarlandı, Özür Gecikmedi
- Şişli'de Taşlı Sopalı Kavga! Hamile Kadın Fenalaştı, Yaralılar Var
- Kirli İttifakı En İyi Anlatan Kareler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar