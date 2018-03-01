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JÖH ve PÖH Afrin'de! İşte ilk görüntüler

JÖH VE PÖH AFRİN'DE! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Afrin operasyonunun 41. gününde, JÖH ve PÖH'ler Afrin kırsalında göreve başladı. Özel birlikler, yerleşim yerlerindeki patlayıcıları imha ediyor.

Tarih : 01 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Jöh Ve Pöh Afrin'de! İşte İlk Görüntüler(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek veriyor.

JÖH VE PÖH, AFRİN'DE

TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı.

MESKUN MAHALLERDE GÖREV YAPIYORLAR

Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.

Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor.

AFRİN ŞEHİR MERKEZİNDE ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENECEKLER

Güvenlik kaynakları, bir bölümü halen PYD/PKK'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH'lerin, Afrin şehir merkezinde yürütülecek operasyonunda da önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Sur, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak meskun mahal operasyonlarında 2016 yılında önemli tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'lerin her türlü doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekatın daha da hızlanacağını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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