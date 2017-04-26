

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley forması giyen Joey Barton futboldan men edildi.



İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Joey Barton'ın futboldan men edilme gerekçesi olarak bahis oynaması gösterildi.



İngiltere'de profesyonel futbolcuların bahis oynamaları yasak.



BARTON'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan aldığı cezanın ardından açıklama yapan Barton şunları söyledi:



"Bahis kültürü içinde büyüdüm. Bahis oynadığımı ve kuralları çiğnediğimi kabul ediyorum. Ben buyum. ahis ile mücadele etmek istiyorum ama takımımın forma reklamı bile bahis şirketi. Bu alkol bağımlısının barda takılması gibi. Ortalama 150 sterlinle 2004 yılından bu yana 15 binden fazla maça bahis yaptım. Gizli bir şey yok. Verilen cezayı ağır ve adaletsiz buluyorum. Bu karar futbolu erken bırakmama neden olacak"







kaynak:sabah