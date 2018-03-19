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Jobs'un 45 yıllık iş başvurusu formu, servete satıldı

JOBS'UN 45 YILLIK İŞ BAŞVURUSU FORMU, SERVETE SATILDI

1973'te Steve Jobs tarafından doldurulan bir iş başvurusu formu, açık arttırma ile 175 bin dolara satıldı.

Tarih : 19 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Jobs'un 45 Yıllık İş Başvurusu Formu, Servete Satıldı(5/10)1

1973'te Steve Jobs tarafından doldurulan bir iş başvurusu formu, açık arttırma ile 175 bin dolara satıldı. Belirtilmeyen bir firmada belirtilmeyen bir pozisyon için olan başvuru, gelecekte Apple'ın kurucu ortağı olacak bir adam için oldukça sıradan görünüyor. Ayrıca ilginç yazım hataları dikkat çekiyor.

YAZIM HATALARI VAR

Adres kısmında, küçük harflerle "reed college" yazıyor. Jobs, üniversite bölümü için de küçük harf kullanarak "english, lit" yazmış. Ulaşım erişimi sorulduğunda ise "mümkün, ama olası değil" diye cevaplamış. "Özel yetenekler" kısmında, "elektronik teknik veya tasarım mühendisi. Hewitt-Packard yakınlarındaki Körfez" yazıyor ve burada "Hewlett-Packard"ı yanlış yazmış. Bunun yanında beklendik şekilde, bilgisayarlar ve hesap makineleri konusundaki yeteneklerini belirtiyor.

KOLEJDEN AYRILIP İŞ BAŞVURUSU YAPMIŞ

Jobs, 1972 güz yarıyılı için kayıt yaptırdıktan kısa bir süre sonra Reed Koleji'nden ayrılmış ve bu iş başvurusunu doldurmuş. Kaligrafi, dans ve Shakespeare derslerini incelemek için bir buçuk yıl boyunca Portland, Oregon, kampüs çevresinde zaman geçirdikten sonra bu başvuruyu tamamlamış.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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