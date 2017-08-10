AK Parti Şırnak Milletvekili adayı ve Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın yeğeni evli 3 çocuk babası 45 yaşındaki Lezgin Adıyaman, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Tümgeneral Veli Tarakçı ile birlikte Adıyaman'ın taziyesine katıldı.

TAZİYE EVİ KURULDU

2015 yılında yapılan genel seçimlerde, AK Parti'den Şırnak'tan 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Lezgin Adıyaman, dün akşam Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Ayvalık Köyü'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hemen Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adıyaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından dün gece Ayvalık Köyü'nde defnedilen Lezgin Adıyaman için bugün Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın evinde taziye kuruldu.

VALİ VE İL JANDARMA KOMUTANI TAZİYEYE GİTTİ

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeral Veli Tarakçı, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile bazı kurum temsilcileri, helikopterlerle Beytüşşebap İlçesine bağlı Ayvalık Köyü'ne geldi.

FATİHA OKUDULAR

Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman ve aşiretin önde gelen isimleri tarafından karşılanan Vali Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra taziyede merhum Lezgin Adıyaman ruhuna fatiha okudu. Bir süre burada taziyede kalan Vali Aktaş ve bareberindekiler, daha sonra helikopterle Şırnak'a geri döndü.

Kaynak: haberinburada