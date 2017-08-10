JİRKİ AŞİRETİ'NDEN AK PARTİ ADAYI LEZGİN ADIYAMAN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
AK Parti Şırnak Milletvekili adayı ve Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın yeğeni evli 3 çocuk babası 45 yaşındaki Lezgin Adıyaman, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Tümgeneral Veli Tarakçı ile birlikte Adıyaman'ın taziyesine katıldı.
TAZİYE EVİ KURULDU
2015 yılında yapılan genel seçimlerde, AK Parti'den Şırnak'tan 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Lezgin Adıyaman, dün akşam Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Ayvalık Köyü'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hemen Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adıyaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından dün gece Ayvalık Köyü'nde defnedilen Lezgin Adıyaman için bugün Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın evinde taziye kuruldu.
VALİ VE İL JANDARMA KOMUTANI TAZİYEYE GİTTİ
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeral Veli Tarakçı, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile bazı kurum temsilcileri, helikopterlerle Beytüşşebap İlçesine bağlı Ayvalık Köyü'ne geldi.
FATİHA OKUDULAR
Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman ve aşiretin önde gelen isimleri tarafından karşılanan Vali Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra taziyede merhum Lezgin Adıyaman ruhuna fatiha okudu. Bir süre burada taziyede kalan Vali Aktaş ve bareberindekiler, daha sonra helikopterle Şırnak'a geri döndü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar