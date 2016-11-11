

Günümüzde kilo sorunu neredeyse herkesin şikâyetçi olduğu durumlardan bir tanesidir. Bu durumların ortadan kaldırılabilmesi için insanların pek çoğu diyet ya da spor gibi bedenen yorucu olan etkinliklere başvurmaktadır. Fakat vücudun bazı bölgelerinde yerleşmiş olan yağ dokularının vücuttan spor ya da diyet ile atılabilmesi pek mümkün değildir. Çünkü bu yağ dokuları vücutta belli bir yer edinmiştir ve kolay kolay atılamaz ya da eritilemezler. İşte bu durumda devreye liposuctionyani yağ aldırma operasyonları girmektedir. Vücudunda yer etmiş olan tüm yağ dokularının parçalanabilmesi ve alınabilmesi için pek çok kişi bu estetik operasyonu yaptırmayı tercih etmektedir. Liposuction ameliyatı hakkında bilinmesi gereken en önemli şey operasyonun bir kilo verdirme ameliyatı olmadığıdır.



Karın Germe Ameliyatlarının Önemi Nedir?



Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan sağlıksız ve dengesiz beslenme, yaşlılık etkileri, yer çekimi ve doğum gibi sebepler ile karında deformasyon meydana gelebilmektedir. Bu gibi problemlerin ortadan kaldırılabilmesi pek mümkün olmasa da sonrasında meydana gelen deformasyonların giderilmesi karın germe operasyonları ile olabildiğince mümkün olmaktadır. Karın germe operasyonlarının yaptırılmasında ki en büyük etken kişilerin fiziksel olarak kendilerini kötü hissetmesi durumudur. Bu sebeple özellikle sarkma probleminden şikâyetçi olan hastaların çoğunun tercihi karın germe ameliyatı yaptırmak ve daha fit bir vücuda sahip olma isteği olmaktadır.



Jinekomasti Ameliyatının Önemi Nedir?



Tıpta jinekomasti adı ile anılmakta olan erkek meme büyümesi günümüzde erkeklerin ergenlik dönemini tamamlamasının ardından yaptırması gereken önemli bir ameliyattır. Hormonların ve genetik faktörlerin etkisiyle meydana gelen meme büyümesi erkeklerde çoğu zaman psikolojik bozukluklara yol açabilmektedir. Çoğunlukla bu durumdan utanan erkek hastalar insan içine çıkmak istemez, dik yürüme kavramını yitirir ve kendine olan inancı tamamen yok olur. Bu sebeple özgüven eksikliğine sebebiyet vermemek için fark edildiği anda bir doktora başvurulması ve eğer doktorunuz da uygun görürse, gerekli tahlillerin yapılmasının hemen ardından belirtilen en kısa zamanda jinekomasti ameliyatının gerçekleştirilmesi hastanın hem sosyal hem de psikolojik açıdan problem yaşamaması için çok önemli bir konudur.