2012 yılında 12 farklı ilde yapılan bir araştırmada kadınların yüzde 30'unun hiç jinekoloğa gitmediği ortaya çıktı. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda da kadınların hasta olmadan sadece kontrol amaçlı jinekoloğa gitme alışkanlıkları çok düşük. Kadınlarda jinekolojik kontrollere şikayet olmasa bile, 15-16'lı yaşlarda kontrollerin başlanması gerekir. Bakirelerde sadece karından yapılan ultrason yeterliyken, cinsel yönden aktif kadınlarda genital muayene-smear ve jinekolojik ultrason her yıl atlanmadan eksiksiz tekrarlanmalı.



Yılda bir kez jinekolojik muayene, hayati derecede önemli. Çünkü jinekolojik kanserler içerisinde sadece rahim kanseri kendini vajinal kanama ile erken belli eder. Bu yüzden erken evrede yakalanma ihtimalleri ve kür sağlama şansı yüksek. Hastaların tanısı her ne kadar 'kanser' olsa da, bu hastalar basit bir myom (ur) alınıyormuşcasına genişletilmemiş bir operasyonla tamamen sağlığına kavuşturulabilirler. Diğer jinekolojik kanserler; rahim ağzı, yumurtalık ve tüp kanserleri ise ne yazık ki kendini belli etmeyen, sinsi kanserler. Tüp kanserleri oldukça nadir görülürler; rahim ağzı kanserleri ise daha kanser olmadan yıllık smear takibiyle çok erken yakalanabilir. Bu üçünün içinde tanısı ve tedavisi her şeyiyle en zor olan tür yumurtalık kanserleri. Yumurtalık kanserleri, dünyada tüm kanserler arasında 4. sıklıkta ve jinekolojik kanserler içinde ise ölüm oranı en yüksek olanı.



Dünyada her yıl ortalama 250 bin kişiye, Türkiye' de ise yılda yaklaşık 2 bin kişiye yumurtalık kanseri teşhisi konuluyor. Patogenezinde (hastalığın esas ve gelişimi) hem genetik hem çevresel birçok faktörün rol oynadığı yumurtalık kanserlerinin önemi, geç fark edilmesinden kaynaklanıyor. Hastalar en sık 3. evrede yakalanırlar; yani kanser birçok organa artık yayılmış olur. Yumurtalık kanseri, takipsiz kadınlarda ‘karın içerisinde ölü boşluk' diye tabir ettiğimiz bağırsaklar arası boş alanlarda rahatça büyüyebilir; belirti vermeden diğer organlara yayılıp evre atlayabilir.



Bu konuda zayıf hastalar göreceli olarak biraz daha şanslı. Çünkü zayıf hastalarda kitleler yaklaşık 10-15 cm iken karın şişliği şeklinde kendini belli ederken; obez hastalar 20-30 cm' lere ulaşana dek bu kitlelerin farkına varmayabilirler. 20-30 cm kitleleri olan hastalar, bu halleriyle operasyon olsalar bile, 5 yıllık yaşam şansları yüzde 35-40'lara kadar düşer.