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jfk havalimanı'nda silahlı saldırgan paniği yaşandı

JFK HAVALİMANI'NDA SİLAHLI SALDIRGAN PANİĞİ YAŞANDI

ABD'nin New York eyaletindeki Uluslararası John F. Kennedy Havalimanı'nda silahlı saldırgan paniği.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 10:42
Puan Ver : Jfk Havalimanı'nda Silahlı Saldırgan Paniği Yaşandı(0/10)


İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; polis, 21:30 sularında gidiş bölümüne silah atıldığı yönünde ihbar aldıktan sonra 8 No'lu terminali tahliye etti.



Soruşturmaya destek için New York Polis Merkezi'nden yetkililer olay yerine çağrıldı.



Kısa süre sonra polis, yine silah sesleri duyulduğu gerekçesiyle 1 No'lu terminali kapattı. Havalimanına giden Van Wyck Otobanı da kapatıldı.



Uçuş takip şirketi FlightAware'a göre; havalimanına gelmesi planlanan tüm uçaklar, güvenlik gerekçesiyle 23:30'a kadar kalkış noktalarında bekletildi.








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