JFK HAVALİMANI'NDA SİLAHLI SALDIRGAN PANİĞİ YAŞANDI
ABD'nin New York eyaletindeki Uluslararası John F. Kennedy Havalimanı'nda silahlı saldırgan paniği.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; polis, 21:30 sularında gidiş bölümüne silah atıldığı yönünde ihbar aldıktan sonra 8 No'lu terminali tahliye etti.
Soruşturmaya destek için New York Polis Merkezi'nden yetkililer olay yerine çağrıldı.
Kısa süre sonra polis, yine silah sesleri duyulduğu gerekçesiyle 1 No'lu terminali kapattı. Havalimanına giden Van Wyck Otobanı da kapatıldı.
Uçuş takip şirketi FlightAware'a göre; havalimanına gelmesi planlanan tüm uçaklar, güvenlik gerekçesiyle 23:30'a kadar kalkış noktalarında bekletildi.
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