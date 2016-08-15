

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; polis, 21:30 sularında gidiş bölümüne silah atıldığı yönünde ihbar aldıktan sonra 8 No'lu terminali tahliye etti.



Soruşturmaya destek için New York Polis Merkezi'nden yetkililer olay yerine çağrıldı.



Kısa süre sonra polis, yine silah sesleri duyulduğu gerekçesiyle 1 No'lu terminali kapattı. Havalimanına giden Van Wyck Otobanı da kapatıldı.



Uçuş takip şirketi FlightAware'a göre; havalimanına gelmesi planlanan tüm uçaklar, güvenlik gerekçesiyle 23:30'a kadar kalkış noktalarında bekletildi.