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JETTE ÖLEN MİNA BAŞARAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR! NİŞANLISI, TABUTUNU OMUZLADI


Jette Ölen Mina Başaran Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Nişanlısı, Tabutunu Omuzladı
Tarih : 15 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Jette Ölen Mina Başaran Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Nişanlısı, Tabutunu Omuzladı(10/10)6

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran'ın cenazesini, annesi, kardeşi ve nişanlısı Murat Gezer, Kozlu Mezarlığı'ndan teslim aldı. Gezer nişanlısının tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşıdı.

TABUTUNU OMUZUNDA TAŞIYIP ELİYLE SEVDİ

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'ndan ailelerince teslim alındı. Mina Başaran'ın acılı nişanlısı Murat Gezer, nişanlısının tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Gezer, cenaze aracına konulan tabutu eliyle sevdi.

CENAZESİ CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra Mina Başaran'ın cenazesi törenin düzenleneceği camiye götürüldü.

"MİNİK KALPLİ MELEĞİM"

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.

Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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