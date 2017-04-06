

BOMBALAMAYI KABUL ETTİ







Darbe girişimi gecesi Ankara'da F-16 uçaklarıyla yapılan saldırıları Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden, bütün saldırı talimatlarını pilotlara ileten Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz itirafçı oldu. FETÖ ile ortaokul yıllarında bağlantı kurduğunu anlatan Kaygusuz, o gece pilotlara ilettiği bombalama talimatlarını da kabul etti.







"EMNİYET'İ VURUN, ALÇAK UÇUN" SESİ BENİM...



İMAMLARIN İSİMLERİNİ VERDİ







Kaygusuz, Akıncı Üssü'ndeki en kritik darbecilerden biri. Akıncı iddianamesine göre, üs komutanlarından Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in verdiği bombalama talimatlarını Ankara üzerindeki F-16 pilotlarına iletti. "Emniyet binasını vurun", "Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın", "Kızılay'da cam kaldı mı? Kalmayacak kırın hepsini" şeklindeki talimatları kayıtlara geçti. 16 Temmuz'da Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Kaygusuz, FETÖ ile irtibatlı olduğunu kabul ederek ilişkide olduğu imamların isimlerini verdi. O gece üste yaşananları da ayrıntılı olarak anlattı.







kaynak:sabah