JETLER, HAKKARİ VE BİTLİS KIRSALINDA PKK HEDEFLERİNİ VURDU
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında dün, barınak, silah mevzisi ve silah deposunun bulunduğu bölücü terör örgütüne ait 8 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında dün, barınak, silah mevzisi ve silah deposunun bulunduğu bölücü terör örgütüne ait 8 hedef imha edildi.
kaynak:milliyet
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