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JETLER BAB VE ZARZUR BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLEN IŞİD HEDEFLERİNİ VURDU!


JETLER BAB VE ZARZUR BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLEN IŞİD HEDEFLERİNİ VURDU!
Tarih : 10 Aralık 2016, 12:33
Puan Ver : Jetler Bab Ve Zarzur Bölgelerinde Tespit Edilen Işid Hedeflerini Vurdu!(6/10)6


Türk savaş uçakları, Bab ve Zarzur bölgelerinde tespit edilen IŞİD hedeflerini vurdu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütünün barınmak için kulalndığı 26 bina, 5 mühimmat deposu ve 3 silahlı aracın imha edildiğini duyurdu.



TSK açıklamasında, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Dana ve Baratah meskûn mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı belirtildi.



Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 IŞİD teröristi ise insansız hava aracı tarafından vuruldu.



 



 



kaynak:milliyet








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