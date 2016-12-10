JETLER BAB VE ZARZUR BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLEN IŞİD HEDEFLERİNİ VURDU!
Türk savaş uçakları, Bab ve Zarzur bölgelerinde tespit edilen IŞİD hedeflerini vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütünün barınmak için kulalndığı 26 bina, 5 mühimmat deposu ve 3 silahlı aracın imha edildiğini duyurdu.
TSK açıklamasında, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Dana ve Baratah meskûn mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı belirtildi.
Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 IŞİD teröristi ise insansız hava aracı tarafından vuruldu.
kaynak:milliyet
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