

Türk savaş uçakları, Bab ve Zarzur bölgelerinde tespit edilen IŞİD hedeflerini vurdu.







Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütünün barınmak için kulalndığı 26 bina, 5 mühimmat deposu ve 3 silahlı aracın imha edildiğini duyurdu.







TSK açıklamasında, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Dana ve Baratah meskûn mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı belirtildi.







Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 IŞİD teröristi ise insansız hava aracı tarafından vuruldu.











kaynak:milliyet