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'jet Sosyete Bitiyor Mu?' Gülse Birsel İddialarına Son Noktayı Koydu
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'Jet Sosyete bitiyor mu?' Gülse Birsel iddialarına son noktayı koydu

'JET SOSYETE BİTİYOR MU?' GÜLSE BİRSEL İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Jet Sosyete'nin geleceğiyle ilgili açıklama yapan senarist Gülse Birsel, "Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz." dedi.

Tarih : 01 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : 'jet Sosyete Bitiyor Mu?' Gülse Birsel İddialarına Son Noktayı Koydu(9/10)5

18 Şubat 2018 tarihinde ekranlara "Merhaba" diyen 'Jet Sosyete' isimli dizi reytinglerde rakiplerinin oldukça altında kalıyor ve reyting yarışına dahil olamıyordu. Yaşanan bu olaydan sonra büyük umutlarla ekrana taşınan 'Jet Sosyete'nin yayından kaldırılacağına yönelik flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÜLSE BİRSEL YALANLADI

Ortaya atılan iddiayı senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı. Birsel'in yaptığı bu paylaşım takipçileri tarafından kısa sürede binlerce kez beğenildi ve çok sayıda destek yorumu yazıldı.

İşte Gülse Birsel'in o açıklaması:

Ay magazin var koşun!!!!

Bakıyorum herkes Instagram'da kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap veriyor. Benim takipçilerimin neyi eksik? Televizyon işi başlayınca dedikodu, rivayet, palavra haber bereketlenir. Bunlara açıklık getirerek dev bir gazetecilik olayına imza atayım mı?

-Jet Sosyete bitiyor mu?

Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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