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jet lag sorunu nasıl çözülür?

JET LAG SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

IATA'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Windmuller, geliştirdikleri uygulamanın küresel bir tedavi olduğunu ifade etti.

Tarih : 22 Haziran 2015, 09:21
Puan Ver : Jet Lag Sorunu Nasıl Çözülür?(5/10)6


IATA'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Windmuller, geliştirdikleri uygulamanın küresel bir tedavi olduğunu ifade etti.



Şu an için iOS platformu için geliştirilen uygulamanın Android platformu için ise ne zaman geleceği bilinmiyor. Uzun uçuşlardan sonra insanların yaşadığı jet lag olayından kurtaran uygulama geliştirildi.



Uzun bir uçuştan sonra birçok insanda “jet lag” olayı görülür. Bu olay yolcunun biyolojik ritminin bozulması sorunu olarak biliniyor. Şimdi bu durum için de özel bir uygulama piyasada dolaşıyor.



Direkt olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu; “IATA” tarafından geliştirilen SkyZen isimli uygulama, yolcuların uzun yolculuklarda neler yapması gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyor.



Mesela yolcuların; “Ne zaman yemek yemesi gerektiğini, ne zaman ve kaç saat uyuması?” Gerektiği uygulama tarafından belirtiliyor.



Tabii tüm bunlar yolcuların jet lag olmamaları için gerekli şeyler olduğu için anlatılıyor. Uçakla yolculuk etmeyi sevenlerin kâbusu olan Jet Lag sorunu anlaşılan çözülmüşe benziyor.



İnternet Yeni Bir Dünya Kuruyor

 






Etiketler: Jet  Lag  Sorunu  Nasıl  Çözülür    haber

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