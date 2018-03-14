JET KAZASI KURBANLARININ TABUTLARI ÜST ÜSTE DİZİLDİ
İran'da düşen jette hayatını kaybedenler İstanbul'a getirilip Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurumun önündeki tabut görüntüsü ise yürekleri sızlattı.
İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı. İşlemleri tamamlanan cenazeler, ailelerine teslim edildi.
TABUTLAR ÜST ÜSTE DİZİLDİ
Bu sırada kameralara acı bir görüntü yansıdı. Hayatlarını kaybedenlerin getirildiği tabutlar üst üste konuldu. Boş tabutların üstünde de ölenlerin isimleri yazıyordu. Mina Başaran'ın ismine o tabutlardan birinin üzerindeki kağıtta yazılıydı.
Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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