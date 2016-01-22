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jet gibi dolandırdı 2443 yıl hapis istendi

JET GİBİ DOLANDIRDI 2443 YIL HAPİS İSTENDİ

Dolandırıcılıktan tutuklanan Fadıl Akgündüz'ün iddianamesi hazırlandı. 349 mağdur için ayrı ayrı ceza talep edildi. Jet Fadıl, 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Tarih : 22 Ocak 2016, 09:29
Puan Ver : Jet Gibi Dolandırdı 2443 Yıl Hapis İstendi(8/10)5


Bayrampaşa'da 'Caprice Gold' ve Maldivler'de 'Caprice Maldivler' projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Fadıl Akgündüz hakkında 2 bin 443 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akgündüz, 21 Aralık 2015'te İstanbul 9'uncu Sulh Ceza Hâkimliği'nce, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Akgündüz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Nihat Karpınar, Akgündüz'ün "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçu kapsamında cezalandırılmasını istedi. Savcı, 349 mağdurun bulunduğunu belirterek dolandırıcılık suçunun 349 kez işlendiğine dikkat çekti ve Jet Fadıl hakkında toplam 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep etti.

 

İMKÂNSIZ PROJELER...

 

İddianamede Fadıl Akgündüz'ün yanı sıra şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da aynı suçlama kapsamında sanık olarak yer aldı. İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler'de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtildi. Bayrampaşa'daki proje tamamlanmadan Maldivler'deki projeyi satışa çıkararak nakit akışı sağlayan şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğuna dikkat çekildi. İki projeyi de 'tamamlanması mümkün olmayan projeler' diye nitelendiren savcı, sonuçta her iki projenin de tamamlanmadığını, çok sayıda müşterinin mağdur edildiğini ve paralarının geri ödenmediğini anlattı.

 








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