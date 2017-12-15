JET FADIL'IN CAPRİCE'İ BEKÇİ KÖPEĞİNE KALDI
Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan Fadıl Akgündüz'ün devre mülk otel diye pazarladığı ve binlerce mağdur yaratan Caprice Gold inşaatında iki yıldır hareket yok.
Milliyet gazetesinden Burak Dursun, 'Nitelikli dolandırıcılık'tan cezaevindeyken tahliye edilen ve paravan şirketlerle mal varlığını kaçırdığı anlaşılan Fadıl Akgündüz'ün 2010 yılında '7 yıldızlı otel' diyerek tanıttığı İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold'u haberleştirdi.
CÜBBELİ AHMET HOCA "CAİZDİR" DEMİŞTİ
Temel atma töreninde Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Buradan yer satın almak caizdir. Önceden kira almanız da helaldir" dediğinin hatırlatıldığı haberde, projenin binlerce kişiyi mağdur ettiği belirtildi.
Habere göre, 'Yatırımcıları dolandırdığı' iddiasıyla 2015 yılında cezaevine giren ancak 1.5 yılda tahliye edilen Fadıl Akgündüz'ün üzerinde herhangi bir mal varlığının bulunmadığı da geçtiğimiz günlerde İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan yeni bilirkişi raporuyla ortaya çıktı.
2 BİN 442 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR
2 bin 442 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Fadıl Akgündüz'ün Bayrampaşa'daki otel projesini ablası, eniştesi ve yeğeni üstüne kurduğu şirket yoluyla yürüttüğü, ardından da bu şirketin kurulan başka bir şirkete devredildiği anlaşıldı. Tüm bu şüpheli işlemler, soruşturmalar ve suç duyurularından geriye yine binlerce mağdur kaldı.
Bir mağdurun, mağdur avukatının ve Bayrampaşa Belediyesinden yetkilinin ifadelerine yer verilen haberde, Caprice Gold'un inşaat alanında sadece güvenlik görevlileri ve bekçi köpeği bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar