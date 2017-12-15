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Jet Fadıl'ın Caprice'i bekçi köpeğine kaldı

JET FADIL'IN CAPRİCE'İ BEKÇİ KÖPEĞİNE KALDI

Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan Fadıl Akgündüz'ün devre mülk otel diye pazarladığı ve binlerce mağdur yaratan Caprice Gold inşaatında iki yıldır hareket yok.

Tarih : 15 Aralık 2017, 12:00
Puan Ver : Jet Fadıl'ın Caprice'i Bekçi Köpeğine Kaldı(8/10)4

Milliyet gazetesinden Burak Dursun, 'Nitelikli dolandırıcılık'tan cezaevindeyken tahliye edilen ve paravan şirketlerle mal varlığını kaçırdığı anlaşılan Fadıl Akgündüz'ün 2010 yılında '7 yıldızlı otel' diyerek tanıttığı İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold'u haberleştirdi.

CÜBBELİ AHMET HOCA "CAİZDİR" DEMİŞTİ

Temel atma töreninde Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Buradan yer satın almak caizdir. Önceden kira almanız da helaldir" dediğinin hatırlatıldığı haberde, projenin binlerce kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

Habere göre, 'Yatırımcıları dolandırdığı' iddiasıyla 2015 yılında cezaevine giren ancak 1.5 yılda tahliye edilen Fadıl Akgündüz'ün üzerinde herhangi bir mal varlığının bulunmadığı da geçtiğimiz günlerde İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan yeni bilirkişi raporuyla ortaya çıktı.

2 BİN 442 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

2 bin 442 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Fadıl Akgündüz'ün Bayrampaşa'daki otel projesini ablası, eniştesi ve yeğeni üstüne kurduğu şirket yoluyla yürüttüğü, ardından da bu şirketin kurulan başka bir şirkete devredildiği anlaşıldı. Tüm bu şüpheli işlemler, soruşturmalar ve suç duyurularından geriye yine binlerce mağdur kaldı.

Bir mağdurun, mağdur avukatının ve Bayrampaşa Belediyesinden yetkilinin ifadelerine yer verilen haberde, Caprice Gold'un inşaat alanında sadece güvenlik görevlileri ve bekçi köpeği bulunduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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