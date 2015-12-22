JET FADIL TUTUKLANDI
İstanbul Bayrampaşa'da yaptığı bir projede yatırımcılara verdiği sözü yerine getirmediği gerekçesiyle yapılan suç duyuruları üzerine hakkında soruşturma başlatılan işadamı Fadıl Akgündüz dün savcılığa ifade verdi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı, Fadıl Akgündüz'ü "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi hakimlik Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasına karar verdi.
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