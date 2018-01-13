JESTE KARŞILIK JEST! PARİS, NİHAL CANDAN'I TAKİBE ALDI
Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan Paris Hilton, katıldığı moda yarışmaları ile adını duyuran Nihal Candan'ı takip etmeye başladı.
Zenginliği, yaşam tarzı, köpekleri, arkadaşları ve imza attığı olaylarla bir dönemin "Skandallar Kraliçesi" olan Paris Hilton, Nihal Candan'ı takip etmeye başladı.
KALP EMOJİSİ KOYUP TAKİBE ALDI
Nihal Candan'ın Paris Hilton'un bir fotoğrafını paylaşması üzerine Hilton, paylaşıma kalp emojisi koyarak Nihal Candan'ı takip etti.
KAÇAMAĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Nihal Candan, kardeşiyle birlikte Eser Yenenler ve Murat Boz'la yaptığı kaçamakla gündeme gelmişti.
Nihal Candan ve Paris Hilton;
Kaynak: haberinburada
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