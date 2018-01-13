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Jeste karşılık jest! Paris, Nihal Candan'ı takibe aldı

JESTE KARŞILIK JEST! PARİS, NİHAL CANDAN'I TAKİBE ALDI

Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan Paris Hilton, katıldığı moda yarışmaları ile adını duyuran Nihal Candan'ı takip etmeye başladı.

Tarih : 13 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Jeste Karşılık Jest! Paris, Nihal Candan'ı Takibe Aldı(6/10)2

Zenginliği, yaşam tarzı, köpekleri, arkadaşları ve imza attığı olaylarla bir dönemin "Skandallar Kraliçesi" olan Paris Hilton, Nihal Candan'ı takip etmeye başladı.

KALP EMOJİSİ KOYUP TAKİBE ALDI

Nihal Candan'ın Paris Hilton'un bir fotoğrafını paylaşması üzerine Hilton, paylaşıma kalp emojisi koyarak Nihal Candan'ı takip etti.


KAÇAMAĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Nihal Candan, kardeşiyle birlikte Eser Yenenler ve Murat Boz'la yaptığı kaçamakla gündeme gelmişti.

Nihal Candan ve Paris Hilton;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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