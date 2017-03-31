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jeremain lens'ten itiraf: dönmeyeceğim...

JEREMAİN LENS'TEN İTİRAF: DÖNMEYECEĞİM...

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Hollanda basınına verdiği röportajda babasının ölümünün ardından çıktığı Osmanlıspor maçını anlattı ve kariyleri ile ilgili konuştu.

Tarih : 31 Mart 2017, 17:01
Puan Ver : Jeremain Lens'ten İtiraf: Dönmeyeceğim...(8/10)7


Lens, 1-0 kazandıkları Osmanlıspor maçı hakkında, "Babamın ölmesinin üzerinden 24 saat geçmişti. Karşı takım benim için bir pankartla sahaya çıkmıştı. Türk basını da tüm hafta boyunca bana saygı gösterdi. Bu sadece kariyerimde bir maçtı. Cumartesi babam öldü, Hollanda'ya gittim. Gece 12'de tekrar İstanbul'a döndüm ve kulübe gittim. Hiç uyuyamadım ve maça çıktım. Maçtaydım ama kafam maçta değildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum." sözlerini kullandı.








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