O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

jeremain lens göz kamaştırdı

JEREMAİN LENS GÖZ KAMAŞTIRDI

Ligdeki son 2 maçta 4 asist yapan Lens dün de tek kişilik şov sergiledi. Fenerbahçe'nin golünde Dirk Kuyt'tan topu o çaldı. 62. dakikadaki harika pasında Josef kötü vurdu. 78. dakikada ise müthiş deparını golle süslese unutulmazlar arasına şimdiden rahatlıkla girebilirdi

Tarih : 30 Eylül 2016, 10:18
Puan Ver : Jeremain Lens Göz Kamaştırdı(0/10)


Bu Portakal'ı tutana aşk olsun! Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Jeremain Lens döktürmeye devam ediyor.... Emmanuel Emenike'nin galibiyeti getiren golünde, Kuyt'tan topu çalarak atağı başlatan Lens, ilk yarıda sık sık sert müdahalelerle durdurulmaya çalışıldı. Bu yüzden 6 kez faule maruz kaldı. Kalitesini gösteren 28 yaşındaki Hollandalı yıldız, ikinci devrenin 62. dakikasında rakiplerine feleğini şaşırttı. Sağ kanattan iki rakibinin arasından şimşek gibi çıkan Lens'in, ceza alanına kestiği topta Josef de Souza çok kötü vurup bu harika çalım ve pasın hakkını veremedi.



60 METRE DEPAR ATTI

Hollandalı futbolcu, 78. dakikadaki resitalini ise golle süsleyemedi. F.Bahçe'nin sahasından yaklaşık 60 depar atıp Feyenoord ceza alanına giren Lens, rakibine bir bacak arası yaptıktan sonra, sağ ayağının dışıyla vurdu, top az farkla auta giderken tüm Fenerbahçeliler “Ah çekti”... Top ağları bulsa, gecenin en güzel gollerinden biri olacaktı. Advocaat'ın isteğiyle Sunderland'den kiralanan Lens, peş peşe Kasımpaşa ve G.Antep maçlarında 2'şer asist yapmıştı. Bu performansı sonrası yönetim Lens'in bonservisini almayı düşünmeye şimdiden başladı.








Etiketler: Jeremain  Lens  Göz  Kamaştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER