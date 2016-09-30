

Bu Portakal'ı tutana aşk olsun! Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Jeremain Lens döktürmeye devam ediyor.... Emmanuel Emenike'nin galibiyeti getiren golünde, Kuyt'tan topu çalarak atağı başlatan Lens, ilk yarıda sık sık sert müdahalelerle durdurulmaya çalışıldı. Bu yüzden 6 kez faule maruz kaldı. Kalitesini gösteren 28 yaşındaki Hollandalı yıldız, ikinci devrenin 62. dakikasında rakiplerine feleğini şaşırttı. Sağ kanattan iki rakibinin arasından şimşek gibi çıkan Lens'in, ceza alanına kestiği topta Josef de Souza çok kötü vurup bu harika çalım ve pasın hakkını veremedi.







60 METRE DEPAR ATTI



Hollandalı futbolcu, 78. dakikadaki resitalini ise golle süsleyemedi. F.Bahçe'nin sahasından yaklaşık 60 depar atıp Feyenoord ceza alanına giren Lens, rakibine bir bacak arası yaptıktan sonra, sağ ayağının dışıyla vurdu, top az farkla auta giderken tüm Fenerbahçeliler “Ah çekti”... Top ağları bulsa, gecenin en güzel gollerinden biri olacaktı. Advocaat'ın isteğiyle Sunderland'den kiralanan Lens, peş peşe Kasımpaşa ve G.Antep maçlarında 2'şer asist yapmıştı. Bu performansı sonrası yönetim Lens'in bonservisini almayı düşünmeye şimdiden başladı.