Fetö'nün Medya Yapılanması Davasında Ara Karar Açıklandı
Hakkari'de 25 Bölge 'özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
Bayram İkramlarında Fazla Israr Sağlığa Zararlı!
Bağırsaklarınızdaki O Problemi Ortadan Kaldırıyor!
Emre Altuğ'dan Çağla Şikel İtirafları
İşte Adı Efsane'nin Yeni Kadrosu
Ölüme Terk Edemeyip Birlikte Can Verdiler
Ağlayan Bebeğini Boğarak Öldürdü
Valilik Açıkladı! Büyük Operasyon Başlıyor...
Galatasaray, Tolgay Arslan'ı Böyle Elinden Kaçırmış!
Destici'den Yunanistan'a 'ayasofya Camii' Tepkisi
Kurtlar Vadisi Vatan Geliyor!
Meriç Nehri'nde 50 Kiloluk Yayın İle Selfi Yarışı
Fenerbahçe Yeni Kalecisini Buldu
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Meyve Yemek İçin En Uygun Zaman…
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Akımı Telefonu
Bitlis'teki Terör Operasyonu
Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor
Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili

jeotermal enerjiden ‘260 milyon dolar' katkı

JEOTERMAL ENERJİDEN ‘260 MİLYON DOLAR' KATKI

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nce (JESDER) Türkiye'deki jeotermal kaynaklardan üretilen elektrikle şu ana kadar ülke ekonomisine doğrudan 260 milyon dolarlık katkı sağlandığı belirtildi.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Jeotermal Enerjiden ‘260 Milyon Dolar' Katkı(10/10)9


Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nce (JESDER) Türkiye'deki jeotermal kaynaklardan üretilen elektrikle şu ana kadar ülke ekonomisine doğrudan 260 milyon dolarlık katkı sağlandığı belirtildi. Türkiye'nin 31 Mayıs 2017 itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücü 850.8 megavata ulaştı.



JESDER'in Sektör Değerlendirme Raporu'nda, jeotermalden üretilen elektrikle yaklaşık 330 bin ton akaryakıt ve 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının azaltıldığı vurgulandı. Raporda ayrıca, halen kurulu güç üzerinden ödenen vergi ve yasal yükümlülükler ile birlikte jeotermal elektrik santrallerin ülke ekonomisine toplam katkısının 440 milyon doları bulduğu hesaplandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Jeotermal  Enerjiden  ‘260  Milyon  Dolar    Katkı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER