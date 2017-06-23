Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nce (JESDER) Türkiye'deki jeotermal kaynaklardan üretilen elektrikle şu ana kadar ülke ekonomisine doğrudan 260 milyon dolarlık katkı sağlandığı belirtildi.



Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nce (JESDER) Türkiye'deki jeotermal kaynaklardan üretilen elektrikle şu ana kadar ülke ekonomisine doğrudan 260 milyon dolarlık katkı sağlandığı belirtildi. Türkiye'nin 31 Mayıs 2017 itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücü 850.8 megavata ulaştı.



JESDER'in Sektör Değerlendirme Raporu'nda, jeotermalden üretilen elektrikle yaklaşık 330 bin ton akaryakıt ve 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının azaltıldığı vurgulandı. Raporda ayrıca, halen kurulu güç üzerinden ödenen vergi ve yasal yükümlülükler ile birlikte jeotermal elektrik santrallerin ülke ekonomisine toplam katkısının 440 milyon doları bulduğu hesaplandı.







kaynak:milliyet