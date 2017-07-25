JENNİFER LOPEZ TRANSPARAN ELBİSESİYLE NEFESLERİ KESTİ
48. yaş gününü kutlayan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez önü transparan arkası tamamen açık bir elbise tercih etti. Lopez bu cesur seçimiyle gençlere taş çıkarttı.
'Yaşlanmayan kadın' lakabını en iyi taşıyanlardan biri olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 48. yaş gününü kutladı. Lopez'in elbise seçimi adeta yürek hoplattı.
"YAŞLANMADIM TAŞ GİBİYİM" MESAJI VERDİ
Doğum gününden fotoğraflar paylaşan Jennifer Lopez, elbisesiyle "Yaşlanmadım hala taş gibiyim" mesajı verdi. Lopez'in fotoğraflarına 1 milyonun üzerinde beğeni geldi
İşte Jennifer Lopez'in o elbisesi:
Kaynak: haberinburada
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