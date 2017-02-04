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jennifer lopez: akıl ve vücut olarak da hazırım

JENNİFER LOPEZ: AKIL VE VÜCUT OLARAK DA HAZIRIM

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Las Vegas konseri öncesi instagram'da cesur bir fotoğraf paylaştı.

Tarih : 04 Şubat 2017, 12:17
Puan Ver : Jennifer Lopez: Akıl Ve Vücut Olarak Da Hazırım(10/10)12


Jennifer Lopez, 8 Şubat'ta Las Vegas vereceği konser öncesi hazırlıklarını tamamladı. 47 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, konser öncesi hayranlarıyla çarpıcı bir fotoğraf paylaştı.



Ayna karşısında çektiği bir selfieyi yayımlayan Jennifer Lopez, 765 bin beğeni alan fotoğrafa, "Akıl ve vücut olarak Las Vegas'a hazırım" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








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