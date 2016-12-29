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jennifer aniston'dan hamilelik açıklaması

JENNİFER ANİSTON'DAN HAMİLELİK AÇIKLAMASI

47 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Aniston geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte çıktığı tatilde görüntülenmiş, Aniston'ın büyüyen karnı ise akıllara 'hamile mi?' sorusunu getirmişti.

Tarih : 29 Aralık 2016, 15:07
Puan Ver : Jennifer Aniston'dan Hamilelik Açıklaması(7/10)8


47 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Aniston geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte çıktığı tatilde görüntülenmiş, Aniston'ın büyüyen karnı ise akıllara 'hamile mi?' sorusunu getirmişti. Ünlü oyuncu, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanlayarak "Son 15 yılda bunun başıma kaçıncı kez geldiğini tahmin edemezsiniz." dedi.



Friends dizisinde canlandırdığı Rachel Green rolüyle kariyerinde zirve yapan 47 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston'ın tatilde ortaya çıkan görüntülerinin ardından bir kez daha hamile olduğu iddia edildi. Marie Claire dergisine açıklamlarda bulunan Jennifer Aniston şu açıklamalarda bulundu:



"ÇOCUKSUZ KADIN DAMGASI YEMEK BENİ ÜZÜYOR"



"Medeni durumum yüzünden eleştirildim, boşandığımda eleştirildim, erkek arkadaşımın olmaması sebebiyle eleştirildim. Bazı olaylar bardağın taşmasına eden oldu. Annemi yeni kaybetmiştim ve tatilden henüz dönmüştük. Birden tüm magazin basını üzerimize geldi. New York'a döndüğümüzde bir grup magazin muhabiri etrafımızı sardı. Sonra bir dergide hamile olduğum haberini gördüm. Bir de karnımı halka içine aldıkları bir fotoğrafımı basmışlardı. Son 15 yılda bunun başıma kaçıncı kez geldiğini tahmin edemezsiniz. Gerçekten artık çok sıkıldım. Mutsuz, yalnız ve çocuksuz bir kadın damgası yemek artık beni çok üzüyor.



 



kaynak:sabah








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