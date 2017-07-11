JELENE YENGE, FUTBOLCU EŞİ DUSCO TOSİC'İN AYAK PARMAĞINI ISIRDI
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Tosic, ülkesinde pop yıldızı olan Jelene Karleusa ile havuz keyfi yaptı. Jelene bir ara kocasının ayak parmağını ısırdı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dusco Tosic, ateşli pozları ve çılgınlıklarıyla tanınan eşi Jelena Karleusa ile İstanbul'daki evlerinin havuz başında doyasıya eğlendi. Jelena yenge, Tosic'in ayak parmağını ısırdı.
BİKİNİYLE SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Kocasının ayak parmağını ısırdığı görüntü paylaşan Jelene yenge, daha sonra spor yaptığı bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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