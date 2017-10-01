JELENA YENGEDEN BOMBA İTİRAFLAR: ÇIPLAK VE TOPUKLU AYAKKABIYLA YEMEK YAPIYORUM
Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in ateşli eşi Jelena Karleusa, verdiği röportajda "Çıplak ve topuklu ayakkabıyla yemek yapıyorum." diyerek bomba itiraflarda bulundu.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Jelena yenge, "Çıplak ve topuklu ayakkabıyla yemek yapıyorum." dedi.
"YATAK ODAMIZDA HALA ATEŞLİYİZ"
"Dokuz yıldır evlisiniz, fantezileriniz var mı? Yatak odanız hâlâ renkli mi?" sorusuna Jelena yenge, "İşlerimiz yüzünden çok ayrı kalıyoruz, bu yüzden yatak odamızda hâlâ ateşliyiz, iyiyiz. Beni evde de ateşli, güzel bir kadın olarak istiyor. Yemeği bile topuklu ayakkabılarla, üstelik çıplak yapıyorum!" diyerek cevap verdi.
"ATEŞLİ POZUMDAN SONRA EŞİMLE BÜYÜK KAVGA EDİYORUZ"
Jelena yengeye "Eşiniz verdiğiniz pozlara, videolara kızdığı oluyor mu?" sorusu sorulunca şöyle cevap verdi: Her videodan, ateşli pozumdan sonra çok büyük kavga ediyoruz ve benden boşanmak istiyor. Ama sadece diyor, boşanmıyoruz! Benim profesyonelliğime saygı duyuyor. Beni özel hayatımda tanıyor ve güveniyor. Bu yüzden sıkıntı yaşamıyoruz. Aramız iyi. Benim iki yüzüm var, sizin tanıdığınız ile onun bildiği iki ayrı insan.
JELENA YENGE: HOLLYWOOD İÇİN ÇIRILÇIPLAK SOYUNURUM
İşinizde gidebileceğiniz en uç nokta ne? sorusuna ise Jelena yenge, "Tenle, çıplaklıkla sorunum yok. Sanat filmiyse, Hollywood'dan gelen bir teklifse çırılçıplak da soyunurum." diyerek yine bomba bir yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada
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