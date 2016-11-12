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jeffrey: erdoğan trump'ı ikna edebilir

JEFFREY: ERDOĞAN TRUMP'I İKNA EDEBİLİR

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Tarih : 12 Kasım 2016, 11:07
Puan Ver : Jeffrey: Erdoğan Trump'ı İkna Edebilir(6/10)6


ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, BBC Türkçe'ye önemli açıklamalar yaptı. Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Jeffrey, "Trump yönetiminde ABD'nin Türkiye politikasında etkili olabilecek üç unsur İran, DEAŞ ile mücadele ve Rusya ile ilişkiler" dedi.



Jeffrey, Erdoğan'ın Obama'ya kıyasla daha fazla kişisel uyum sağlayacağı Trump'ı, DEAŞ'la mücadelede taktik değiştirmeye ikna edebileceğini belirtti. Jeffrey, "Trump'a gidip, 'DEAŞ kontrol altında. Ama Ortadoğu'daki temel sorunlar devam ettiği sürece, ABD'ye ve dost ve müttefiklerimize yönelik yeni tehditler, yeni DEAŞ'lar olacak. Buna, Sünni İslamcı aşırılar ve bu terörün pek çoğunu yaratan İran'ın Sünni Arap bölgelerine yaptığı provokasyon da dahil' derseniz, bu argümanı Trump'a



 



kaynak:milliyet








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