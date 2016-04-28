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jeff kaplan'dan blizzard ve titan hakkında itiraflar

JEFF KAPLAN'DAN BLİZZARD VE TİTAN HAKKINDA İTİRAFLAR

Blizzard'ın en yetenekli geliştiricileri baz alınırsa, kolayca zirveye oturabilecek Jeff Kaplan kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Jeff Kaplan, “Projede, tam anlamıyla çuvalladıklarını” itiraf etti.

Tarih : 28 Nisan 2016, 10:30
Puan Ver : Jeff Kaplan'dan Blizzard Ve Titan Hakkında İtiraflar(8/10)8


Blizzard'ın en yetenekli geliştiricileri baz alınırsa, kolayca zirveye oturabilecek  Jeff Kaplan kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.  Jeff Kaplan, “Projede, tam anlamıyla çuvalladıklarını” itiraf etti.



Blizzard İcra Kurulu Başkanı Mike Morhaime, 2014 yılında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 7 yıllık bir gelişim sürecinin ardından iptal edilen Titan projesi ile ilgili “Eğlenceyi yakalayamadık ve tutkuya ulaşamadık. Bu şartlarda bu oyunu yapmamız mümkün değildi” ifadelerini kullanmıştı.



Ne var ki Mike Morhaime, günah çıkarmaya karar vermiş gibi zira onun haberi olmadan, Overwatch'un yaratıcı ekibinin de başında bulunan Jeff Kaplan, rahatça konuşamazdı. Warcraft 3, Diablo 3 ve World of Warcraft gibi efsanevi projelerin önde gelen ismi Jeff Kaplan hafta başında yaptığı açıklama, itiraf niteliğinde: “Şirketin elinde, Titan üzerinde çalışan muhteşem bir ekip vardı. Her birimiz ayrı ayrı nadir yeteneklerdik ancak hepimiz çuvalladık ve oyun müdavimlerini hayal kırıklığına uğrattık. World of Warcraft'a benzer bir başarı kolayca elde edilebilirdi. Zaten Titan'ın, World of Warcraft'ın bilim-kurgu dünyasında var olan biçimi olduğu sıklıkla vurgulanıyordu. Projenin sonlanmasında sonra kimse, Blizzard yönetimine tek laf etmedi. Herkes fazlasıyla destekleyiciydi. Ancak şu utancı içimde taşıyorum; Blizzard'a bizim ve projenin yeterince değerli olduğunu hissettiremedik. Şirketin gurur duymasını sağlamalı ve rüştümüzü ispatlamalıydık.”



Jeff Kaplan, Overwatch hakkında da iddialı konuşuyor. Oyun dünyasının dahi çocuğu, “Hatalarımızdan aldığımız derslerin ve Titan'dan edindiğimiz tecrübe materyallerin sonunda Overwatch boy gösterecek. Başarılı olacağımıza inancım tam. Bu sefer geri adım atmadık.” ibarelerini kullanıyor.



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Etiketler: Jeff  Kaplan  Dan  Blizzard  Ve  Titan  Hakkında  İtiraflar    haber

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