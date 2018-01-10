Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirket hisselerinin yüzde 6,6 artmasıyla 2018'de servetine 6 milyar dolar daha ekledi. 105 milyar dolar net varlığa ulaşan Bezos, tüm zamanların en zengini unvanını aldı.

Jeff Bezos, 1994 yılında kurduğu Amazon şirketinin piyasa değerini yüzde 57 arttırdığı 2017 yılında, 73 milyar dolarla başladığı servetini 99 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin kişisi unvanını Bill Gates'ten almıştı. Jeff Bezos, bugün itibarıyla Amazon hisselerinin yüzde 6.6 artmasıyla Bloomberg endeksine göre servetini 105.1 milyar dolar seviyesine çıkararak gelmiş geçmiş en zengin kişi unvanını da Gates'in elinden aldı.

SERVETİNE 6 MİLYAR DOLAR EKLEDİ

Bezos zenginleşmesinde şirketinin Şükran Günü sonrasındaki 5 haftalık süreçte online harcamalarda yüzde 89 paya sahip olduğunu belirten rapor etkili oldu. Amazon hisseleri haber sonrası bu yıl yüzde 6.6 arttı. Jeff Bezos da yeni yılda mal varlığına 6 milyar dolar daha eklemiş oldu.

GATES 50 NİLYAR DOLARI DERNEĞE BAĞIŞLADI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates dotcom furyasının meydana geldiği 1999 yılında 100 milyar doları aşmıştı. Öte yandan, mevcut serveti 93.8 milyar dolan 62 yaşındaki Gates, şu ana dek 50 milyar dolara yakın bir para ve hisse senedini eşiyle birlikte kurduğu kamu yararına kar amacı gütmeyen derneğe bağışladı. Uzmanlar bu bağışları yapmadığı takdirde Bill Gates'in servetinin 150 milyar doların üzerinde olabileceğini belirtiyor.

1996 yılından beri Gates'in derneğe 700 milyon Microsoft hissesi ve 2.9 milyar nakitin yanı sıra çeşitli gayrımenkuller de verdiği biliniyor.

Kaynak: haberinburada