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jeep renegade mayıs kampanyaları 2016

JEEP RENEGADE MAYIS KAMPANYALARI 2016

Jeep Renegade Kampanyası

Tarih : 26 Mayıs 2016, 14:32
Puan Ver : Jeep Renegade Mayıs Kampanyaları 2016(6/10)6


Jeep Renegade Kampanyası

2015 model Jeep Renegade'ler sunroof hediyesi ve 30.000 TL kredi, 15 ay vade, %0 faizli kredi*, sunroofsuz 2015 model Jeep Renegade'ler ise %5 indirim ve 30.000 TL kredi, 15 ay vade, %0 faizli kredi fırsatıyla Jeep Showroomlarında satışa sunuluyor. 2016 model Jeep Renegade'ler sunroof hediyesi ve 50.000 TL kredi, 24 ay vade, %0,99 faizli kredi**, sunroofsuz 2016 model Jeep Renegade'lerde ise %5 indirim ve 50.000 TL kredi, 24 ay vade, %0,99 kredi fırsatıyla Jeep Showroomlarında.



Jeep Renegade kampanya bilgisi:

* 30.000TL'ye 15 ay %0 faizli kredi kampanyası, 2 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 0 km. Jeep Renegade araçlarda, Koç Fiat Kredi'de geçerlidir. Maliyetlere tacirlerde (Aylık %0,29/Yıllık %3,58) 690 TL ; hususilerde (Aylık %0,07/Yıllık %0,79) 157,5 TL tahsis ücreti dahildir.

** 50.000TL'ye 24 ay %0,99 faizli Kredi kampanyası, 2 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 0 km. Jeep Renegade araçlarda, Koç Fiat Kredi'de geçerlidir. Maliyetlere tacirlerde (Aylık %1,18/Yıllık %15,84) 690 TL ; hususilerde (Aylık %1,24/Yıllık %16.78) 262,50 TL tahsis ücreti dahildir.



Jeep Grand Cherokee Kampanyası

Jeep Grand Cherokee, Mayıs ayına özel 90.000 TL kredi, 12 ay vade, %0,99 faiz* fırsatı ile Jeep Showroomlarında.



Jeep Grand Cherokee kampanya bilgisi:

*Kredi kampanyası, 2 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 2015 model 0 km. Jeep Grand Cherokee araçlarda, Koç Fiat Kredi'de geçerlidir. Maliyetlere tacirlerde (Aylık %1,14/Yıllık %14,82) 690 TL ; hususilerde (Aylık %1,26/Yıllık %16,48)472,50 TL tahsis ücreti dahildir.



Jeep Cherokee Kampanyası

Jeep Cherokee Mayıs ayına özel 11.500 TL değerinde sunroof ve navigasyon hediyesi ve 80.000 TL kredi, 12 ay vade, %1.18 faiz* fırsatıyla Jeep Showroomlarında satışa sunuluyor.



Jeep Cherokee kampanya bilgisi:

*Kredi kampanyası, 2 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 2015 model 0 km. Jeep Cherokee araçlarda, Koç Fiat Kredi'de geçerlidir. Maliyetlere tacirlerde (Aylık %1,38/Yıllık %17,84) 690 TL; hususilerde (Aylık %1,50/Yıllık %19,57) 420 TL tahsis ücreti dahildir.








Etiketler: Jeep  Renegade  Mayıs  Kampanyaları  2016    haber

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