

Şirket resmi kanallardan herhangi bir açıklama yapmazken çalışanlarına gönderdiği ve Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiği yönündeki bir mektup sosyal medyaya yansıdı.







Mektupta yer alan ifadeler şöyle;







“Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Endonezya ve Malezya'da 60'ın üzerinde spor kulubü bulunan “Jatomi Fitness & Spa” organizasyonunun bir parçası olarak 16.05.2011 tarihinde Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan şirketimiz gösterilen tüm çabalara rağmen hedeflenen başarıya ulaşamamıştır. Alınan önlemler ve gerçekleştirilen tasarruflar ile maliyet artışının önüne geçilmek istenmiş ise de maliyetlerin artarak devam etmesi Türkiye'deki yapılanmayı diğer şirketlerimiz içerisinde zarar eden ülke pozisyonuna sokmuştur. Sonuç olarak zararın katlanarak büyümesini önlemek amacıyla Türkiye'deki faaliyetlerimize son verilmesi ve şirketin içindeki iflas durumunun yetkili mahkemeye bildirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu doğrultuda şirketimiz faaliyetlerinin yarın itibarıyla sonlandırılacağı ve kulüplerin kapatılacağı hususlarını bilgilerinize sunarız. Yasal haklarınız bakımından hukuki süreci yakından takip etmenizi ve iflas idaresine bu kapsamda gereken başvuruda bulunmanızı rica ederiz.”







İNTERNET SİTESİ AÇILMIYOR







Spor salonunun internet sitesini ziyaret etmek isteyenler ise dün akşamdan bu yana "bakımda" ibaresi ile karşılaşıyor.











MÜŞTERİLER TEPKİLİ







Dün akşamdan bu yana sosyal medyada organize olan birçok müşteri kendilerine yapılanlardan dolayı mağduriyetini dile getiriyor. Müşterilerine hiçbir uyarı yapmadan, haber vermeden spor salonlarını kapatan şirket birçok müşterisini de mağdur etti. İstanbul'daki tüm üyeler spor yapmak için gittiğinde çalışanların kendilerini içeri almaması ve şirketin battığını açıklaması ile büyük şoka uğradılar.







Genelde yıllık üyelik kabul eden spor salonunun üyeleri paralarını geri alıp alamayacakları konusunda bilgilendirme bekliyor. Sosyal medya ve internet üzerinden organize olan Jatomi Fitnss müşterileri, şirketin bu davranış biçimi nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor.







