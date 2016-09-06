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jason statham ve jessica alba'dan 'milli irade' pozu

JASON STATHAM VE JESSİCA ALBA'DAN 'MİLLİ İRADE' POZU

Jason Statham, THY'nin Skylife dergisinin 15 Temmuz'daki darbe girişimini konu edindiği "Milli İradenin Zaferi" kapaklı sayısı ile poz verdi

Tarih : 06 Eylül 2016, 12:38
Puan Ver : Jason Statham Ve Jessica Alba'dan 'milli İrade' Pozu(9/10)10


Türk Hava Yolları'na (THY) ait Skylife dergisinin eylül sayısında, vizyondaki "Suikast" filminin başrol oyuncusu Jason Statham ve Jessica Alba ile bir söyleşi gerçekleştirildi.



"MİLLİ İRADENİN ZAFERİ"



Statham ve Alba söyleşi kapsamında Skylife'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı halkın verdiği destansı direnişi "Milli İradenin Zaferi" başlığıyla kapağına taşıdığı bir önceki sayısı ile fotoğraf çektirerek, Türk halkı ve milli iradenin yanında olduğu mesajını verdi.








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