

Japan's National Science Museum (Japonya Ulusal Bilim Müzesi), insana benzeyen bir Android'i ziyaretçiler ile buluşturdu. İlk günlerde basit bir gösteri aracı olarak tanımlanan robot, şimdi, söz konusu mekanda çalışan insanların iş arkadaşı haline geldi.



Robota, “Evrilmek” olarak nitelendirdiğimiz Alter ismi takılmış. Alter, pek çok insan eylemini kolayca taklit edebilirken, kendisine özgü hareketlerde de bulunabiliyor. İnsan-robot melezinde basınç sensörü, ısı sensörü hatta her nedense nem sensörü buluyor. Cihaz, her türlü çevre koşulunu saptayıp, eylemlerini ona göre şekillendirebiliyor. Bu da, ürkütücü derecede insanımsı bir yapıya işaret ediyor.



Eğer sensörlerinden biri, yakında bir insan tespit ederse; Alter, onun hareketlerini kopyalamakta bir sıkıntı görmüyor.



Alter'in diğer bir dehşet verici olarak nitelendirdiğimiz özelliği ise masal okuyup, şarkı söylemek. Doğrusu küçük bir çocuk olsam, bu Terminator benzeri yapının bana ninni söylemesini istemezdim. Alter, söylediği şarkılar esnasında, gelişmiş yapay zekası sayesinde dans hareketleri gerçekleştiriyor ve tempo tutuyor.



Osaka University'den Kouhei Ogawa, “Robotun eylemleri her ne kadar insan benzeri de olsa, bu cihaz kesinlikle insana benzemiyor. Hatta özenle yapılmış hareketleri bile insan doğasına uygun değil. Yine de Android, bir şekilde, kendisini insan gibi hissettirmeyi başarıyor.” ifadelerini kullandı.



Japon teknoloji dahisine göre robot, bu hareketleri, bataryası sağ olsun, en fazla 10 dakika gerçekleştirebiliyor.