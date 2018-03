Ülkenin meteoroloji müdürlüğü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kyushu Adası'ndaki volkandan kopan kayaların 4 kilometrelik bir alana ulaşabileceği uyarısında bulundu.

AYLARCA DEVAM EDECEK

Shinmoedake Dağı günlerdir kül püskürtüyordu ancak bu volkanik püskürmeler Cumartesi günü patlamalara dönüştü. Uzmanlar, burada volkanik faaliyetlerin aylarca devam edebileceğini söylüyorlar.

FİLME KONU OLMUŞTU

1967 tarihli İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) isimli James Bond filminde söz konusu dağ, bir suç örgütünün gizli sığınağının dışı olarak resmedilmişti.











Kaynak: haberinburada