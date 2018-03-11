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Japonya'nın James Bond Volkanı İçin Uyarı
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Japonya'nın James Bond Volkanı İçin Uyarı

JAPONYA'NIN JAMES BOND VOLKANI İÇİN UYARI

Japonya'da yetkililer, aktif hale gelen Shinmoedake volkanınından büyük kayaların koptuğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Tarih : 11 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Japonya'nın James Bond Volkanı İçin Uyarı(10/10)6

Ülkenin meteoroloji müdürlüğü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kyushu Adası'ndaki volkandan kopan kayaların 4 kilometrelik bir alana ulaşabileceği uyarısında bulundu.

AYLARCA DEVAM EDECEK

Shinmoedake Dağı günlerdir kül püskürtüyordu ancak bu volkanik püskürmeler Cumartesi günü patlamalara dönüştü. Uzmanlar, burada volkanik faaliyetlerin aylarca devam edebileceğini söylüyorlar.

FİLME KONU OLMUŞTU

1967 tarihli İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) isimli James Bond filminde söz konusu dağ, bir suç örgütünün gizli sığınağının dışı olarak resmedilmişti.





 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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