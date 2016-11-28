Japonlar, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını üretmek için 175 milyon doları gözden çıkardı. Söz konusu projenin, 2018 yılında hayat bulması bekleniyor.



Japonlar, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını üretmek için 175 milyon doları gözden çıkardı. Söz konusu projenin, 2018 yılında hayat bulması bekleniyor.



Dünyamız, akıllara durgunluk veren bir dijitalleşme süreci içinde. Hatta insan faktörünün yerini, hata yapma olasılığı olmayan makineler alıyor. Her ne kadar bazı ülkeler, makinelere bu kadar bel bağlanmasının doğru olmadığı kanaatinde olsa da, Japonya bu ülkeler arasında yer almıyor.



Japonya, Dünya'nın en güçlü süper bilgisayarını geliştirmek için 175 milyon dolarlık bütçe belirledi. Hükümet, kendileri ile çalışacak firmalara da vergi indirimi ve teşvik primleri dağıtacağını vadetti. Japonların hedefi, ezeli ve ebedi rekabet içinde bulundukları diğer bir Uzak Doğu ülkesi Çin'in Sunway TaihuLight isimli bilgisayarını geride bırakmak. 130 Petaflop işleme gücüne sahip olacak mucize, Japonlara istediğini fazlasıyla verebilir.



Hepsine Hükmedecek Tek Bilgisayar!



Japonya için söz konusu bilgisayar çok özel bir öneme sahip. Zira Güney Koreli ve Çinli rakipler, teknoloji konusunda Japonları, özellikle akıllı telefon pazarında geride bırakıyor. Güney Kore ve Çin, Japonya'nın asla sahip olamayacağı bir avantaja da sahip: Ucuz iş gücü. Elbette Japon dahiler, söz konusu durumu kendi lehlerine çevirmek için hiçbir masraftan kaçınmayacak.



Japonya'nın yeni süper bilgisayarını üretecek firma ise 8 Aralık'ta belli olacak. Sızan bilgiler Fujitsu, Toshiba ve Sony arasında çetin bir rekabet olduğu ancak Fujitsu'nun bir adım önde olduğu yönünde. Süper bilgisayarın, en geç 2018 başına kadar hazır edilmesi de, ihale şartları arasında.



Oyun Dünyasının En Korkutucu Karakterleri!