Japonya'da Kyushu adasının kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı.



Japonya'da Kyushu adasının kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı. Özellikle Fukuoka ve Oita vilayetlerinde yaklaşık 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yağışların devam edeceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı halkı tahliye emirlerine uymaya çağırdı.



















kaynak:haberleri