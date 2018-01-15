JAPONYA'DA SANAL PARA MÜZİK GRUBU KURULDU
Japonya'da kripto para birimine özel "Sanal Para Birimi Kızları" adında müzik grubu kuruldu.
Kripto para birimlerine rağbet her geçen gün artıyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yatırım trendi olarak görülen kripto paralar, şimdiden bazı ülkeler tarafından kabul edilmiş ve faal olarak işleme sokulmuş durumda bilindiği gibi. Bu ülkelerden biri de Japonya. Hatta öyle ki, Japonya'da kripto para birimine özel bir müzik grubu da kurulmuş. Adı ise Sanal Para Birimi Kızları.
8 KİŞİLİK EKİPTEN OLUŞUYOR
Sanal Para Birimi Kızları, 8 kişilik bir ekipten oluşuyor ve şarkılarını kripto para birimlerine ilişkin yazıyorlar. Üstelik grubun her bir üyesi, bir kripto para birimi ismine sahip. Grup üyeleri, XEM, BCH, MONA, BTC, ADA, NEO ve XRP gibi kripto para birimlerini temsil ediyor.
İLK SINGLE ÇALIŞMALARI DA ÇIKTI
İlk konserini 12 Ocak'ta gerçekleştiren Sanal Para Birimi Kızları, ilk single'ına da "Ay, Sanal Para ve Ben" ismini vermiş. Grup henüz bu şarkı için bir klip çekmemiş olsa da, şarkıyı yukarıdaki videoda dinleyebilirsiniz.
Kaynak: haberinburada
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