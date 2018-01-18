JAPONYA'DA İNANILMAZ KAZA! SON SIRADAKİ YARIŞÇI BİRİNCİ OLDU
Japonya'da düzenlenen at yarışında korku dolu anlar yaşandı. 7 jokeyin yer aldığı yarışta 4 jokey mücadeleyi tamamlayamazken son sıradaki yarışçı birinci oldu.
Japonya'da düzenlenen at yarışında 4 jokey yarışı tamamlayamazken korku dolu anlar kameralara yansıdı.
7 yarışçının yer aldığı koşuda, önce bir jokey atını kırbaçlarken dengesini kaybetti ve yere düştü. Ardından yarışı birinci sırada götüren jokey atın kontrolünü kaybetti ve bir anda kendisini yerde buldu.
SON SIRADAKİ JOKEY BİRİNCİ OLDU
Bu jokeyin düşüşü nedeniyle dengesini kaybeden iki jokey daha bir anda yere düştü. Yaşanan kazalar sonrasında son sıradaki jokey yarışı birinci sırada tamamladı.
Jokeylerden herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı konusunda net bir bilgi verilmezken atların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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