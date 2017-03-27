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japonya'da çığ 8 can aldı!

JAPONYA'DA ÇIĞ 8 CAN ALDI!

Japonya'da bir kayak merkezinde meydana gelen çığ faciası sonrasında 8 öğrenci hayatını kaybetti

Tarih : 27 Mart 2017, 15:36
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Japonya'da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 8 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Japonya'da başkent Tokyo'ya 120 kilometre uzaklıkta bulunan Nasu kentinde çığ düştü. Dağ gezisine çıkan 8 gencin hayatını kaybettiği ifade edilirken, 30 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 100'den fazla askeri birlik de katılıyor. Japan yetkililer, hayatını kaybedenler arasında ne kadar öğretmen bulunduğunun henüz netlik kazanmadığını ifade etti. Görevliler, bunun yıllık bir etkinlik olduğunu ve bu tür bir olayın daha önce yaşanmadığını dile getirdi.



 



kaynak:habertürk








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