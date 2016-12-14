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japonya'da abd askeri uçağı düştü

JAPONYA'DA ABD ASKERİ UÇAĞI DÜŞTÜ

Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri uçak, Japonya'nın Okinawa adası açıklarında denize düştü. 5 mürettebatın yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 13:19
Puan Ver : Japonya'da Abd Askeri Uçağı Düştü(6/10)4


ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, uçak ve helikopter  özelliklerini bir arada bulunduran ve "Balık Kartalı" olarak adlandırılan V-22  Osprey tipi askeri uçak, Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa adası açıklarında  düştü.



Yaralı olarak kurtarılan 5 mürettebat, Kadena Hava Üssü'nden Camp  Foster'taki ABD Deniz Hastanesi'ne götürüldü.



Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide  Suga, ABD'nin, Tokyo'nun talebi üzerine düşen uçağın kaza sebebi belirlenene  kadar, tüm V-22 Osprey tipi uçakların uçuşunu durdurduğunu belirtti.



 



kaynak:milliyet








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