Japonya ve Türkiye arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşmasında sona yaklaşıldı. İki ülke ekonomisi için de önemli kazanımlar sunan anlaşma, bu yıl içinde tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimi ile 2014 yılında Japonya'da başlatılan Japonya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Müzakerelerinin 8.turu dün Ankara'da gerçekleştirildi. İki ülkenin ihracat ve ithalat sektörünün önemli bir kısmını kapsayacak olan anlaşma, Türkiye ekonomisi açısından önemli kazanımları müjdeliyor. Ekonomi Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ve üç gün süren müzakerelerin sonunda, Türkiye tarafı Baş Müzakerecisi Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü Murat Yapıcı, "Ticaretin serbestleşmesi ile yatırımları, hizmetleri ve sanayiyi kapsayan bu anlaşmanın Türk ve Japon iş çevrelerine karşılıklı çok önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz" dedi.

STA 2018'DE TAMAMLANACAK

Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne üye olduğunu ve Japonya'nın da AB ile STA müzakerelerini tamamlamış olmasıyla da müzakerelerin hızlandığını söyleyen Yapıcı, Mart ayında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Japonya'ya giderek temasları sıklaştıracaklarını ve Mayıs ayında da Japon heyeti Türkiye'de ağırlayacaklarını dile getirdi. Bu çerçevede STA'nın bu yıl içerisinde tamamlanmış olacağının müjdesini verdi.

KITALARARASI EKONOMİK BAŞARI

Türkiye'nin ekonomik faaliyetleri hususunda uluslararası alanda gücünü arttırarak devam ettiğini söyleyen Yapıcı, şöyle devam etti: "Türkiye, yakın civardaki ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması ağını büyük ölçüde tamamlamış ve kıtalar arası müzakereleri yürütmektedir."

Türkiye-Japonya dostluğunun bu anlaşma ile ekonomik olarak daha da güçleneceğinin altını çizen Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, "Ticaret, yatırım ve turizm açısından çok pozitif bir görüşme ve anlaşma olduğunu düşünüyorum. Dinamik ve güçlü bir ekonomiye sahip olan Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalamak, Japonya'nın Asya pazarının ötesine açılması açısından çok önemli bir adım" diye konuştu.

JAPONYA'NIN GÜVENİ TAM

Baş Müzakerecisi Keiji Ide, Japon şirketlerinin Türkiye'ye büyük yatırımları olduğunu ve bu yatırımları yapabilmek için de ithalat yapılması gerektiğini belirtirken, ithalatın fazla olmasına rağmen Japon yatırımlarının Türkiye'nin ekonomisine ve iş gücüne büyük katkıda bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin Japonya'ya ihracatlarının artmasından çok mutlu olacaklarını belirten Ide, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması ile Türkiye'nin Japonya'ya olan ihracatının da artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Müzakereler, Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da canlandırılması amacıyla STA'nın imzalanmasına yönelik sürdürülüyor.

Kaynak: haberinburada