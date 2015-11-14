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japonya ve çin'de deprem

JAPONYA VE ÇİN'DE DEPREM

Japonya'nın güneybatısında 6.7 büyüklüğünde, Çin'in doğu kıyısında ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tarih : 14 Kasım 2015, 09:40
Puan Ver : Japonya Ve Çin'de Deprem(6/10)3


Japonya ve Çin art arda sallandı. Japonya'nın güneybatısında 6.7 büyüklüğünde, Çin'in doğu kıyısında ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin Japonya'nın Makurazaki kentinin 144 kilometre batısında, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.



Japon Meteroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Kyushu adası ve küçük adaları kapsayan Kagoşima eyaletinin güney kıyılarında 1 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları oluşabileceğini bildirdi.








Etiketler: Japonya  Ve  Çin  De  Deprem    haber

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