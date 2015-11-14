Japonya'nın güneybatısında 6.7 büyüklüğünde, Çin'in doğu kıyısında ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi



Japonya ve Çin art arda sallandı. Japonya'nın güneybatısında 6.7 büyüklüğünde, Çin'in doğu kıyısında ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin Japonya'nın Makurazaki kentinin 144 kilometre batısında, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.







Japon Meteroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Kyushu adası ve küçük adaları kapsayan Kagoşima eyaletinin güney kıyılarında 1 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları oluşabileceğini bildirdi.