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Japonya Ekonomisinin Robotlara Bağlı Olma Durumu Giderek Artıyor
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japonya ekonomisinin robotlara bağlı olma durumu giderek artıyor

JAPONYA EKONOMİSİNİN ROBOTLARA BAĞLI OLMA DURUMU GİDEREK ARTIYOR

Birçok analize göre Japonya yakın gelecekte ekonomisi için daha fazla robot işçiden oluşan bir çalışma prensibine ihtiyaç duyabilir.

Tarih : 14 Mart 2017, 09:35
Puan Ver : Japonya Ekonomisinin Robotlara Bağlı Olma Durumu Giderek Artıyor(8/10)7


Birçok analize göre Japonya yakın gelecekte ekonomisi için daha fazla robot işçiden oluşan bir çalışma prensibine ihtiyaç duyabilir.



Robot teknolojisi denilince akla gelen ilk ülke olan Japonya havalimanı,restoran gibi hizmet alanlarında kısmi olarak robot çalışanları kullanmaya devam ediyor. Ama tüm bu kullanımlara rağmen işgücü piyasasında oldukça az miktarlarda bulunuyorlar. Başbakan Shinzo Abe yaptığı açıklamada, robot piyasasının 2020'ye kadar 21 milyar dolara çıkacağı söylenirken, iş gücünde oluşan aksaklık ülkeyi ekonomik bunalıma sokmaya çok yakın.



Birçok analiste göre nüfus azalışı ve işgücüne katılamayan yaşlı nüfusun toplam nüfustaki oranı ekonomi için oldukça zor günlerin habercisi olabilir. Bu gibi durumda Japonya için iki seçenek var. Hükümet işçi göçü alımına başlayabilir veya robot yatırımının payını arttırarak daha stabil bir robot iş gücü yaratabilir. Tabi ki tahmin edileceği gibi robot yatırımları ve bu yatırımların geri dönüşüde oldukça fazla bir zaman maliyeti ortaya çıkarıyor.



Sonuç olarak robot çalışanlar denildiğinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Japonya için bile yapay zeka ve robot teknolojisindeki gelişmeler henüz emekleme aşmasında gözüküyor.



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