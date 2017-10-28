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Japonların Uzaylı Filmine Kırgızlardan Tepki: Biz Uzaylı Değiliz

JAPONLARIN UZAYLI FİLMİNE KIRGIZLARDAN TEPKİ: BİZ UZAYLI DEĞİLİZ

Brave Storm adlı Japon filminde dünyaya gelen uzaylı türüne 'Kırgız' denmesine sosyal medyadan tepki gösteren Kırgızlar, ''Biz uzaylı değiliz'' paylaşımları yaptı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Japonların Uzaylı Filmine Kırgızlardan Tepki: Biz Uzaylı Değiliz(10/10)6

Kırgızistan vatandaşları, yeni bir bilimkurgu filminde dünyayı işgal etmeye gelen bir uzaylı türüne "Kırgız" denmesine sosyal medyada tepki gösterdi.

UZAYLILARIN VE DEV ROBOTLARIN KAVGASINI KONU ALIYOR

Kasım ayında yayınlanacak "Brave Storm" adlı Japon filmi, dünyaya gelen uzaylıların ve dev robotların kavgasında şehirlerin yıkıldığı sahneleriyle alanında çığır açacak bir film olmaktan uzak.

KIRGIZLAR ARASINDA EN ÇOK KONUŞULAN FİLMLERDEN BİRİ

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre film, Kırgızlar arasında şimdiden en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Filmde uzaylı Kırgızlara karşı mücadele edecek robotlar yapmak için insanlar, 2050'den günümüze zaman yolculuğuyla geri geliyor.

"BİZ UZAYLI DEĞİLİZ"

Uzaylılara neden "Kırgız" dendiği belli olmasa da Kırgızistan'da sosyal medya kullanıcıları "Biz uzaylı değiliz" şeklinde paylaşımlarında bulunuyor.

Bazı Kırgızlar ise durumla eğlenerek "Sıradan bir halk olmadığımızı biliyordum" ve "Filmdeki Kırgızların ortalama bir Kırgız bürokratından farkı yok" diyor.

KAZAKLAR DA FİLM YÜZÜNDEN GERİLMİŞTİ

Kırgızların komşuları Kazaklar da 2006 yılında çekilen Borat filmindeki "Kazak" imajıyla nasıl başa çıkacaklarını şaşırmıştı.

(Kaynak: BBC Türkçe)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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