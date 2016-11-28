Japon ekran üreticileri yeni nesil sanal gerçeklik gözlükleri için yeni bir ekran geliştirdi. Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ortaklığı ile geçtiğimiz yıllarda kurulan japon Display yaptığı açıklama ile VR gözlüklerde yaşanan sorunlara çözüm bulma yolunda önemli bir adım attığını söyledi.



Japon'lardan sanal gerçeklik için özel ekran



Japon ekran üreticileri yeni nesil sanal gerçeklik gözlükleri için yeni bir ekran geliştirdi. Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ortaklığı ile geçtiğimiz yıllarda kurulan japon Display yaptığı açıklama ile VR gözlüklerde yaşanan sorunlara çözüm bulma yolunda önemli bir adım attığını söyledi.



2012 yılında 3 Japon firmanın birleşmesiyle kurulan Japan Display kısa sürede büyük bir pazar payına ulaşmıştı.Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ekran bölümlerini birleştirmesiyle kurulan şirket küçük ve orta ölçekli ekranlarda kısa süredeliderolmuştu. Kurucu ortakların dünya çapındaki büyüklüğü düşünüldüğünde bu sonuç pek çok kişiyi şaşırtmadı.



Son dönemde hızlı bir yükseliş içerisinde geçen sanal gerçeklik gözlükleri farklı tiplerle kullanıcılara sunluyor. HTC Viveve Facebook‘un sahibi olduğu Oculus Rift gibi oyun odaklı cihazların yanı sıra Samsuıng Gear VRgibi telefon ekranıyla çalışan pek çok ekran da bulunuyor.



Piksel Yoğunluğu Yüksek Sanal Gerçeklik Ekranı



Sanal gerçekliğin doğası gereği küçük bir alan yüksek oranda pikselin sığması ve bu piksellerin hızlı görüntülere anında adapte olabilmesi gerekmekte. Bunun için çalışmalar yapanJapan Displayekran piksel yoğunluğu 651 ppi olan yeni ekranını duyurdu. üst seviye pek çok telefonun 400-500 ppi arasında gezdiği günümüzde 651 oldukça iyi bir değer olarak dikkat çekiyor. Yüksek piksel yoğunluğu sayesinde görüntüler gerçeğe daha yakın görünürken aynı zamanda pikseller arasındaki siyah noktalar da göze çarpmıyor.



Sanal gerçeklik gözlüklerinde olması gereken bir değer unsur ise yüksek tazeleme hızı. Eğer VR ya da Türkçe adıyla sanal gerçeklikgözlükleriyle oyun oynayacaksanız ekran hızlı bir tazeleme oranı sunmak zorunda. ekran düşük bir tazeleme/yenileme hızı sunarsa görüntü bulanıklaşacak ve bir süre sonra da mideniz bulanmaya başlayacaktır. japon üretici bunun önüne geçebilmek için de tazeleme hızını 90 Hz'ye çıkarttı. Pek çok televizyon günümüzde 60 Hzgörüntü tazeleme hızı sunarken 90 Hzsanal gerçeklik gözlükleri için sınır kabul edilebilecek bir değer. 90 Hz'nin altında görüntüde sorunlar ortaya çıkıyor.



Microsoft VR Gözlüğünde Kullanabilir



Firmanın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurduğu yeni nesil ekranı aurıca 3 ms tepkime süresi ile gecikmeleri de azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi yaşanmasının önünü açacak.



Microsoft'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı Surfaceetklinliğinde uygun fiyatlı bir VR gözlüğü duyuracağı söylenmişti. Uygun fiyatlı olacak olan ve Lenovo, Asusgibi üreticilerin de satacağı sanal gerçeklik gözlüğünde Japan Display'in geliştirdiği yeni nesil ekranlar kullanılabilir. Detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.



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